Summer Asi Exsport, un weekend tutto dedicato alla pratica sportiva

Gela. Al via sabato la VI edizione di Summer Asi Exsport, l’evento di aggregazione socioculturale promosso da Asi Caltanissetta, presieduta da Salvatore Spinello. Un weekend all’insegna della sana pratica sportiva attraverso tornei, di cui alcuni a livello regionale, seminari e altre parentesi dedicate al benessere psicofisico. Novità di quest’anno il torneo regionale degli sbandieratori e la pratica di discipline olistiche, cioè quegli approcci inerenti alla cura in cui ci si sofferma sugli aspetti organici, psicologici, mentali e spirituali di una persona.

“Le discipline olistiche sono una novità all’interno del nostro ente riconosciute dal CONI – afferma Spinello – sono discipline riservate sia agli associati che ai fruitori presenti all’interno delle spiagge”.

Due parentesi dedicate in quest’edizione anche allo sport unificato, tra basket e beach volley, in virtù della collaborazione con l’ASD Orizzonte presieduta da Natale Saluci. Giorno 20 luglio si terrà, invece, il Gala dello Sport e Terzo Settore, organizzato anch’esso da Asi, e in cui verranno premiate le eccellenze siciliane che si sono distinte durante l’anno nei propri settori.