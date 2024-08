“Sviluppo e finanziamenti, importanti in commissione”: Moscato, “Pd e maggioranza linea unitaria”

Gela. La commissione sviluppo economico, al pari delle altre appena insediate, inizia a muovere i primi passi. Lo fa sotto la guida del consigliere dem Antonio Moscato. E’ uno dei nuovi innesti sia nell’assemblea cittadina sia nel Partito democratico, che schiera il gruppo più folto nella maggioranza del sindaco Di Stefano. “I temi sono tanti – dice Moscato – ci sono i regolamenti da approfondire ma anche aspetti importanti come lo sviluppo del centro storico, i nodi delle infrastrutture essenziali e sicuramente il vasto capitolo dei progetti e dei programmi di finanziamento”. Nel corso della precedente consiliatura, la commissione fu uno dei perni amministrativi e politici per i finanziamenti e per le fonti che hanno poi condotto agli stanziamenti a copertura dei cantieri, da “Qualità abitare” e fino a “Rigenerazione urbana”, passando dall’esordio di “Agenda urbana”. Anche in questa nuova esperienza la commissione cercherà di avere un ruolo strategico.