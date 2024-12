Svincolo royalties, civici: “Sindaco ha individuato la strada giusta, parlamentari oltre i colori”

Gela. Lo hanno voluto e lo rivendicano, politicamente. I civici di “Una Buona Idea” stanno con il sindaco e considerano essenziale il provvedimento “sblocca royalties”. Il varo favorevole dell’Ars è un risultato sul quale ritornano il capogruppo consiliare Giudice e l’intero gruppo a Palazzo di Città. “Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto con riferimento alla possibilità di utilizzo delle royalties per uscire dal dissesto. Ringraziamo tutti i deputati che hanno lavorato con grande senso di responsabilità – spiegano – mettendo da parte i colori politici e lavorando per la propria città. Un ringraziamento particolare al sindaco Terenziano Di Stefano che in appena cinque mesi ha saputo individuare e indicare la strada giusta per uscire dal dissesto, dimostrando grande capacità politica”.