Tagli sanità locale, ancora disservizi in ospedale: Donegani, “bene sit-in ma serve vertenza”

Gela. “Va aperta una vertenza contro il governo nazionale e regionale e nei confronti di Asp”. Ne è convinto l’esponente di “Progressisti e rinnovatori” Miguel Donegani, a maggior ragione dopo lo stop all’attività programmata di sala operatoria all’ospedale”Vittorio Emanuele”, appena comunicato per carenza di personale medico. Donegani elenca una lunga serie di disfunzioni. “La situazione sanitaria è ormai disastrosa. Neurologia risulta chiusa. L’Utin, completato, hanno acquistato l’apparecchiatura ma non è mai partito. Nefrologia non è operativa. Gastroenterologia ha solo un medico. Anestesisti sono sottostimati con gravi problemi di operatoria C’è la chiusura dell’attività programmata di sala operatoria. Un solo posto in terapia intensiva. L’emodinamica non esiste, i pazienti vanno al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Infine, la psichiatria è chiusa dal 2020″, dice.