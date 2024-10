Tagliati fondi “Agenda Urbana”, Bennici: “Gravissimo, sistema servito solo agli incarichi”

Gela. Abbiamo riferito del taglio, deciso dalla Regione, di fondi per circa cinque milioni di euro. Il sistema “Agenda Urbana”, infatti, ha perso terreno e le scadenze per tre progetti non sono state rispettate. Il dirigente FdI Sandra Bennici chiama in causa il sindaco Di Stefano, che fu assessore quando parti’ la programmazione di “Agenda Urbana”. “È stato il cavallo di battaglia dell’attuale sindaco, allorquando Terenziano Di Stefano svolgeva la doppia funzione di vicesindaco e assessore allo sviluppo economico della giunta Greco – dice Bennici – sono stati definanziati interventi per l’efficientamento energetico delle scuole e per l’ottimizzazione dei sistemi di illuminazione pubblica nell’area nord della città, per un totale di circa cinque milioni di euro. I tempi per assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante non sono stati rispettati dagli uffici comunali. E’ gravissimo quello che è successo, progetti e opere che non saranno realizzati e i cui fondi sono tornati a Palermo. Un’iniziativa finalizzata solo ed esclusivamente a conferire incarichi a professionisti anche di città limitrofe, che hanno sicuramente contribuito a determinare il default finanziario dell’ente. Non si tratta solo, così come affermato dal primo cittadino, del dissesto. Non è questa la causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di Agenda Urbana”.