Taglio fondi, in commissione bilancio partiti governo battuti: passa no Pd, M5s e Iv

Palermo. E’ ancora in corso la riunione della commissione bilancio all’Ars, che oggi decide sui tagli ai fondi del “Patto per il Sud”, destinati alla riprogrammazione. Il governo Musumeci, però, è stato battuto. In commissione, è passato il no al provvedimento che prevede lo spostamento dei fondi. Non è l’atto che riguarda direttamente la darsena commerciale, ma gli equilibri in commissione si sono delineati. Dem, grillini e esponenti di “Italia Viva” hanno votato contro la riprogrammazione e il taglio dei soldi. Favorevoli forzisti, Udc e DiventeràBellissima. Il blocco di governo, già duramente attaccato negli ultimi giorni, è andato sotto. Forzisti e centristi dell’Udc sono parte della giunta del sindaco Lucio Greco, ma per “dovere” di appartenenza hanno detto sì ad una riprogrammazione che potrebbe travolgere progetti cruciali per il territorio locale, compresa la maxi darsena commerciale. Deputati del territorio come Nuccio Di Paola e Ketty Damante, ma anche gli esponenti del Pd e Luca Sammartino di “Italia Viva”, hanno parlato di provvedimento “contraddittorio” e “irricevibile”. Entro il pomeriggio potrebbe arrivare il voto anche sull’atto che riguarda la darsena.