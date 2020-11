“Tamponi a tappeto anche sui luoghi di lavoro”, Giudice: “Non partecipo a polemiche”

Gela. L’avvio della fase dei tamponi estesi a tappeto, come accaduto ieri all’ex autoparco di Brucazzi, si è reso necessario davanti a percentuali di contagio che in città sono sempre più elevate. Proprio ieri si è registrato il decesso di una donna, ricoverata al “Sant’Elia” di Caltanissetta e sono 45 i positivi accertati con i test rapidi, da verificare adesso con quelli molecolari. Il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice preannuncia la richiesta ufficiale di tamponi a tappeto anche sui luoghi di lavoro e ribadisce i meriti da attribuire a medici e volontari. “Il tema del diritto al tampone non esiste perché ovviamente tutti ne abbiano diritto, dato che prevenire è meglio che curare. Ovviamente, in un paese costretto a darsi delle regole al risparmio sulla sanità bisogna stabilire regole e quindi va condivisa la priorità ai cittadini che sono stati in quarantena e devono sapere se poter uscire dall’isolamento perché guariti, ci mancherebbe. Anche ieri, in città – spiega – l’Asp ha proceduto in questo modo, effettuando i tamponi su tutti i cittadini in quarantena e anche su coloro che si sono presentati per esercitare il diritto alla prevenzione, lo stesso che il sindacato ha rivendicato e rivendicherà, lo stesso che si è realizzato alla Capitaneria di porto, presso gli uffici del tribunale, in molte scuole e uffici pubblici, sia dove si sono registrati casi positivi sia dove si è avvertita la necessità di sapere e quindi prevenire. Annuncio che già nelle prossime ore si procederà a concordare una serie di date specifiche per gli ambienti di lavoro, così da attenuare il rischio contagio”.