Tangenziale, partita fase progettazione esecutiva: Lorefice, “fondamentale pure l’asse ex Asi”

Gela. La fase della progettazione esecutiva e le attività annesse sono partite e si protrarranno nei prossimi mesi. L’azienda che si è aggiudicata la maxi commessa per la nuova tangenziale, con un appalto da oltre settecentomilioni di euro, ha un anno di tempo per concludere questi adempimenti tecnici, comunque complessi. La tangenziale, per molti, rappresenta un’infrastruttura essenziale per il territorio e Anas l’ha posta nell’elenco delle priorità. Era già in atto l’iter per gli espropri in alcune delle aree toccate dai futuri cantieri. Nell’ultimo periodo, intanto, si è tenuto un nuovo tavolo tecnico per l’asse ex Asi.