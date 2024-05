Amministrative: tutti i numeri delle liste in campo, tra “Gender Gap” e candidati “Zero”

Predominanza maschile anche tra i 22 assessori designati dai cinque candidati a sindaco, sono 15 gli uomini a fronte di 7 donne. La palma per la maggiore rappresentanza femminile va alla squadra assessoriale di Grazia Cosentino, che ne nomina 3 su 4, la parlamentare meloniana Carolina Varchi, Rosaria Duchetta e per Nadia Di Francesco. Completa la squadra il vicesindaco designato Vincenzo Casciana

Gender Gap in equilibrio per Scerra, con due uomini e due donne in squadra, l’ex direttore del parco archeologico Salvatore Gueli, gli avvocati Laura Caci e Adelaide Ferrigno e il medico Giampaolo Alario.

Una donna su 5 per Miguel Donegani con la dirigente scolastica Angela Tuccio, unica quota rosa rispetto a Giovanni Iudice, Pellegrino Cannizzo, Luigi Tandurella e Franco Liardo.

Una donna su 4 per Filippo Franzone che schiera Salvatrice Cafà, Giulio Cordaro, Enzo Giudice (ex consigliere M5S) e Andrea Nicola Nicosia.

Niente rappresentanza femminile, almeno per il momento invece, per Terenziano Di Stefano, al via con Giuseppe Arancio, Simone Morgana, Rosario Caci, Giuseppe Favitta e Luigi di Dio

Restando in tema di numeri e statistiche, sono 10 le liste che hanno messo in campo il massimo dei nomi disponibili, pari a 24 candidati. Mentre la lista che registra il minor numero di nomi in campo è Sud Chiama Nord che si ferma ad appena 16 candidati.

Tre i candidati a sindaco che hanno scelto di concorrere anche per uno scranno in Consiglio Comunale. Filippo Franzone, candidato nella Lista Franzone Sindaco, Grazia Cosentino, candidata nella lista Lega-Grazia Cosentino sindaco e Salvatore Scerra, candidato nella lista Scerra Sindaco.

Niente paracadute d’aula per Terenziano Di Stefano e Miguel Donegani che invece hanno scelto di dedicarsi unicamente alla corsa per Palazzo di Città e finirebbero in consiglio comunale solo nel caso in cui arrivassero dietro ad un eventuale altro candidato sindaco vincente.

Questi i numeri per questa tornata elettorale, Adesso, chiusa l’incombenza delle liste parte di fatto ufficialmente la campagna elettorale più stringente, quella che porterà fino al voto dell’otto e nove giugno e che consegnerà alla città il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.