“Diciotto candidati? Preferiamo la qualità, niente nomi da zero voti”, Pepe: “Assessorato al più suffragato”

Gela. Gli azzurri di Forza Italia, così come gli alleati a sostegno della candidatura a sindaco dell’ingegnere Grazia Cosentino, questa mattina hanno formalizzato il deposito della lista, con i nominativi dei candidati al consiglio comunale. Qualche sorpresa finale c’è stata, dato che l’elenco riporta diciotto nomi e non i canonici ventiquattro. C’è chi parla pure di più di qualche malumore interno al partito. Sarebbe stato espresso informalmente da chi si aspettava una compagine completa. “Abbiamo puntato sulla qualità e sulla competenza – dice il coordinatore del partito Vincenzo Pepe – solo diciotto nomi? Abbiamo sette-otto candidati molto forti e in generale una lista buona ma fatta da candidati che esprimono competenze. I candidati a zero voti non ci interessano. Ce li hanno proposti ma ho declinato”. Saranno i più votati alla chiusura delle urne di giugno a giocarsi il posto da assessore. Gli azzurri, in prima battuta, non hanno indicato un nominativo per la potenziale giunta. “Sempre sulla base delle competenze – aggiunge Pepe – i più votati potranno ambire al ruolo in giunta. Io avevo in mente di indicare una personalità esterna, comunque non un esponente candidato al consiglio comunale. Invece, i candidati hanno insistito e quindi, sempre sulla base delle loro competenze di settore, saranno i più votati ad essere individuati e useremo il criterio dello scorrimento della lista”. Ieri, Pepe, ha ribadito, anche con la sua presenza, l’appoggio alla candidatura alle europee dell’assessore regionale FI Edy Tamajo. “Tamajo sicuramente ci rappresenta – precisa – mutamenti drastici nel partito? Siamo coesi, anche più di prima. Abbiamo mantenuto un nucleo importante e non penso ci saranno variazioni particolari nella strutturazione del partito cittadino”. Intorno all’area azzurra, almeno in città, gravitano tanti esponenti del centrodestra. I forzisti, che hanno come riferimento stabile il parlamentare Ars Michele Mancuso, hanno però posto non poche remore ad eventuali ingressi, politicamente considerati distanti dalle scelte fatte dal partito.