I dem presentano la lista, in città esponenti nazionali e regionali per il sostegno a Di Stefano

Gela. Lunedì prossimo, al teatro Eschilo, ci saranno i vertici del Partito democratico, sia locali sia regionali, oltre ad esponenti nazionali. I dem infatti hanno deciso di organizzare l’iniziativa per presentare alla città la lista del partito che sta a sostegno del candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. Dopo qualche titubanza e a seguito di non poche riflessioni sull’evoluzione dell’agorà politica, i democratici hanno convenuto che la scelta da fare fosse quella del campo progressista, allargato ai civici e agli autonomisti. Il commissario dem Giuseppe Arancio è stato indicato nell’elenco degli assessori della potenziale giunta e sarà all’evento di lunedì prossimo, dalle 18:30. Insieme ai dem, ci sarà lo stesso Di Stefano che anche in momenti di distanza notevole ha sempre indicato il Pd come punto determinante del progetto per la città. Giuseppe Lupo sarà in città (è candidato alle europee) e insieme a lui il segretario regionale Anthony Barbagallo, il capogruppo all’Ars Michele Catanzaro, il segretario provinciale Renzo Bufalino, il presidente provinciale Massimo Arena, il componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina e il deputato Paola De Micheli. I dem puntano ad un risultato importante alle amministrative, per un salto di qualità rispetto a cinque anni fa quando passò la linea civica, senza neanche il simbolo del partito che si pose comunque nella coalizione vittoriosa, quella dei pro-Greco.