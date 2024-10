Tav Trinacria campione d’Italia: “Incredibile, grazie agli sponsor e ai consiglieri Irti e Pellegrino”

Un ruolo importante lo hanno avuto i consiglieri comunali Armando Irti e Gabriele Pellegrino. “Non solo hanno sostenuto economicamente la squadra ma si sono messi a disposizione in ogni fase del percorso. Questo titolo è il frutto di un lavoro di squadra, di passione per lo sport e di rispetto per i valori che ci guidano. Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra terra con determinazione e spirito sportivo”, fanno sapere dal Tav Trinacria. Ecco di seguito i nomi degli autori di questo capolavoro “made in Gela”: Cristian Longombardo, Francesco Infurna, Gianluigi Trupia, Nicolò Licata e Alex Mattioni. A guidarli il presidente Alberto Maganuco, il vice presidente Giuseppe Fruscione ed il consigliere Francesco Cantavenera.