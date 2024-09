Tcr-Dsg Italy, cambio di casacca per Emilio Damante che va a punti ad Imola

La trasferta imolese è comunque iniziata in salita a causa di problemi tecnici alla Cupra Leon che non hanno permesso ad Emilio Damante di scendere in pista per le libere, costringendolo a ricorrere alla vettura sostitutiva per l’intero fine settimana. In qualifica, il dentista gelese delle vetture e quattro ruote coperte, ha saputo ben interpretare i 4909 metri del tracciato emiliano conquistando l’undicesima casella nel plotone dei diciassette della “Dsg”. Sia in “gara 1” che in “gara 2” è transitato sotto la bandiera a scacchi in nona posizione, dimostrando un buon feeling con la Cupra messa a disposizione dal team “Brothers in Arms”. Nella gara decisiva, Emilio Damante è riuscito ad uscire indenne da un incidente che ha coinvolto alcune vetture che lo precedevano. Grazie ad un passo di gara costante ha percorso i 16 giri di gara con scioltezza transitando nono sotto la bandiera a scacchi. Prossimo appuntamento a Vallelunga. Il campionato Tcr-Dsg Italy chiuderà la stagione agonistica sul rinnovato circuito di Monza.