TeamSystem, premio ai protagonisti della ripresa economica in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’entusiasmante +3,7% del 2022, il PIL italiano chiude ancora in positivo nel 2023: secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia ha registrato una crescita dello 0,7%, una percentuale comunque più alta della media dell’Eurozona che ha segnato un +0,5%. Nonostante le difficoltà derivate dalla complicata situazione geopolitica, le eccellenze italiane stanno avendo un ruolo trainante nella ripresa economica del Paese.

In questo contesto sfidante, TeamSystem – tech company italiana leader nel settore della digitalizzazione per aziende e professionisti – in collaborazione con Euroconference, torna anche nel 2024 con la terza edizione di “Best in Class”, l’iniziativa volta a dare visibilità e a premiare l’impegno delle 100 migliori figure professionali italiane tra consulenti del lavoro e commercialisti.

Con il supporto di Forbes, una giuria selezionata voterà i migliori professionisti che si sono distinti nelle seguenti categorie che, a partire da quest’anno, sono quattro. Crescita e competenza: saranno valutati i professionisti che hanno sviluppato significativamente le loro abilità e i settori di competenza, così come coloro che hanno registrato un aumento notevole della propria attività dall’anno di inizio; Innovazione Digitale: verranno scelti i professionisti che hanno saputo cogliere l’opportunità del digitale in modo ottimale, sia all’interno della loro struttura sia nella collaborazione con i clienti; Valore economico e sviluppo di business: saranno scelti i professionisti che hanno generato e favorito uno sviluppo economico e aziendale significativo dei loro clienti, supportandoli nel loro percorso di crescita; Giovani professionisti: verranno selezionate le giovani figure professionali che si sono distinte per competenza e per il loro percorso, con un’età massima pari a 43 anni per iscritti ODCEC e REVISORI, 45 anni per iscritti OCDL.

I professionisti interessati e appartenenti alle categorie accettate dal regolamento possono partecipare al Best in Class 2024 compilando il form presente sul sito di TeamSystem: il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 4 marzo 2024.

– foto ufficio stampa TeamSystem –

