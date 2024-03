Il dissesto blocca la refezione, “accordo per assicurare l’assorbimento delle lavoratrici”

Gela. Con il Comune in dissesto finanziario la refezione scolastica è tra i primi servizi ad essere congelato. Non ci sono le condizioni per portarlo avanti e non rientra tra quelli essenziali. Uno stallo che ieri ha portato il segretario della Filcams Cgil Nuccio Corallo ad un tavolo con il sindaco Lucio Greco e con l’amministrazione. Verrà stipulato un accordo che conterrà una clausola di salvaguardia. Di fatto, tutte le dipendenti che hanno svolto l’attività fino a quando è stato possibile condurla, verranno assorbite dalla società che si aggiudicherà l’appalto, non appena ci sarà un bilancio stabilmente riequilibrato.