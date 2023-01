Tempi lunghi per pagare l’esproprio, non fu abuso d’ufficio: assolti dirigenti e funzionari

Gela. Cade l’accusa di abuso d’ufficio e il gup del tribunale ha disposto il non luogo a procedere, assolvendo cinque tra dirigenti e funzionari del Comune. Erano ritenuti responsabili, a vario titolo, di aver eccessivamente ritardato le pratiche per il riconoscimento delle somme di un esproprio, dovute al proprietario dell’area che era stata occupata. La segnalazione dell’accaduto portò all’avvio dell’indagine. L’erede del proprietario, intanto deceduto, si è costituita parte civile nel procedimento, assistita dal legale Filippo Spina, che così come la procura ha insistito per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giacomo Ventura, ha invece concluso ritenendo del tutto insussistenti le contestazioni. Per il legale, non ci fu la volontà di ritardare il pagamento dovuto ma i tempi si allungarono a seguito di verifiche condotte a Palazzo di Città, dove il capitolo degli espropri, che con il tempo finiscono nel lungo elenco dei debiti fuori bilancio, è ancora adesso uno dei più delicati per i fragili equilibri finanziari dell’ente.