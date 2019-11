TENEVA SEGREGATI 43 OPERAI IN NERO, ARRESTATO UN IMPRENDITORE

NAPOLI (ITALPRESS) – Un imprenditore di Melito di Napoli è stato arrestato dai carabinieri del Nas per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e sequestro di persone. Nel corso di un controllo presso un laboratorio industriale operante nella lavorazione del settore pellami, calzature e borse fornite a importanti griffe, i militari hanno scoperto che l’uomo nascondeva, dietro una sorta di porta blindata, 43 operai in nero: tra loro, una donna incinta e due minorenni. Accertata inoltre la presenza di altri 14 lavoratori in nero, che si trovavano assieme ai 21 regolari nella parte principale del laboratorio impegnati a svolgere l’attività. L’imprenditore si trova ai domiciliari. Il laboratorio è stato sequestrato: valore complessivo 2,5 milioni di euro. All’imprenditore sono state contestate inoltre violazioni per complessivi 600mila euro.

(ITALPRESS).