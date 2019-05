Tensione in carcere, minore accusato di aver colpito due agenti: assolto

Gela. Avrebbe spintonato due agenti di polizia penitenziaria mentre era detenuto nella struttura per minori di Caltanissetta. La ricostruzione fornita dall’accusa nei confronti di un giovane gelese, minore all’epoca dei fatti, non ha convinto i giudici del tribunale di Caltanissetta. E’ arrivata l’assoluzione, nonostante il pm, al termine della requisitoria, abbia chiesto la condanna a un anno e due mesi di detenzione. In base a quanto emerso, la tensione tra il giovane e i due agenti sarebbe arrivata al culmine, durante l’appello della sera. L’ennesimo battibecco e poi gli spintoni ai danni della guardie, che segnalarono il fatto. La difesa del giovane, sostenuta dall’avvocato Carmelo Tuccio, ha però dimostrato l’assenza di presupposti per contestargli la condotta.