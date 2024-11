Tentata rapina in via Venezia, messa alla prova per un minore: usò un’arma a salve

Gela. Usò una pistola, poi rivelatasi a salve, per minacciare un coetaneo, allo scopo di sottrargli lo scooter. I fatti si verificarono in un tratto di via Venezia. Un minore, in primo grado condannato a tre anni e sei mesi per tentata rapina, ha ottenuto l’assenso, in appello, per accedere alla messa alla prova. Come riferito dal difensore, l’avvocato Davide Limoncello, i fatti contestati sono precedenti all’entrata in vigore del cosiddetto “decreto Caivano”, aspetto che ha permesso di attivare la messa alla prova.