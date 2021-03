Tesi sulle necropoli gelesi, la laurea in Archeologia di Tiziana Iozza

Durante gli studi degli ultimi anni ha potuto constatare quanto sia immenso il patrimonio archeologico e culturale di Gela, ma sicuramente non valorizzato come meriterebbe. Per la seconda volta ha svolto il tirocinio curriculare nel locale Museo archeologico, dove ha catalogato migliaia di reperti archeologici, dal manoscritto al digitale. La neo laureata in Beni Culturali, Tiziana Iozza, nel visitare i musei più importanti d’Europa ha potuto ammirare, tra l’altro, anche tanti reperti archeologici provenienti da Gela esposti ed ammirati da milioni di persone. “Spero di poter dare un contributo alla nostra città – spiega Tiziana Iozza -, affinché venga valorizzato e attenzionato l’inestimabile patrimonio archeologico. Oggi – conclude Tiziana – i ringraziamenti vanno alla mia famiglia, ai docenti universitari che mi hanno permesso di raggiungere questo obiettivo e alla mia Gela”.