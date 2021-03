Altri fondi per il porto, 2 milioni con un emendamento Ars: quando partono i lavori?

Gela. Due milioni di euro per il porto rifugio, ancora insabbiato dopo anni. L’Ars ha approvato l’emendamento alla legge finanziaria che stanzia le somme, in attesa che possano veramente servire, visto che ad oggi non ci sono stati sviluppi, nonostante gli oltre cinque milioni dell’accordo con Eni. L’aula ha approvato l’emendamento, con prima firmataria la grillina Ketty Damante, che è stato sostenuto da un fronte bipartisan, compresi Forza Italia e Pd, oltre al Movimento cinque stelle. La scorsa settimana, il deputato forzista Michele Mancuso aveva annunciato che in aula sarebbe stato trattato l’emendamento. Damante, sui social, scrive “ce l’abbiamo fatta”, mostrando il testo dell’emendamento.