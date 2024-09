Tilaro alla maratona di Berlino, il giovane runner ha completato il percorso tedesco

Gela. Da Berlino a Canicattì la distanza è tanta ma non per i runner dell’Atletica Gela che per passione e per sfide personali sono disposti a mettersi in gioco e partecipare alle varie manifestazioni podistiche in giro per il mondo. È proprio con questo spirito che oggi il giovane Salvo Tilaro ha partecipato alla cinquantesima edizione della maratona di Berlino, una delle sei maratone più importanti al mondo che fa parte del circuito World Maratona Major assieme alle maratone di Londra, Tokyo, Sydney, Boston, Chicago e New York. L’obiettivo finale è partecipare a tutte le sei nei prossimi anni. Nonostante la febbre che lo ha costretto a non poter esprimere tutto il potenziale, Tilaro è riuscito a completare tutti i 42,195 Km con un discreto tempo, buttando il cuore oltre l’ostacolo.