Gela, primo ko a Misilmeri, infortunio shock per Ficarrotta

Gela. Arriva la prima sconfitta per il Gela nel torneo di Eccellenza. Inizia male l’avventura di Gaspare Cacciola alla guida della formazione biancazzurra. Il Don Misilmeri vince 1-0 sfruttando un gol di La Vardera dopo neanche un minuto di gioco. Oltre al danno del primo ko stagionale anche lo shock del grave infortunio occorso a Ficarrotta, costretto ad uscire in ambulanza per un probabile rottura o distorsione del ginocchio. Domani se ne saprà qualcosa in più. Il Gela sarà costretto a tornare sul mercato immediatamente.

Benchè abbia avuto 95 minuti a disposizione il Gela non è riuscito a rimontare il gol iniziale della squadra di Tommaso Napoli. L’unica vera occasione è arrivata in pieno recupero con la conclusione di Manfrè (94,30) che si è stampata sulla traversa. Poca cosa considerato che come era successo a Casteldaccia la squadra non è riuscita a creare pericoli alla porta avversaria ed è stata anzi messa sotto pressione dall’avversario. La prima fuga in campionato è dell’Athletic Palermo, che vince ogni partita a suon di gol e viaggia a vele spiegate a punteggio pieno.

In casa Gela sono ore di riflessione. La squadra non si è sbloccata e soprattutto fuori casa non trova la personalità per comandare il gioco ma subisce l’aggressività degli avversari. Cacciola punta sulle statistiche. Anche a Siracusa accadde una cosa simile al suo arrivo, poi la squadra condusse un torneo di altissima classifica.