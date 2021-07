Timpazzo, “Impianti” punta a nuovo compostaggio: commissionato uno studio tecnico

Gela. La “contesa” con l’Ato Cl2 in liquidazione, per la gestione dell’impianto di compostaggio di Brucazzi, non si è ancora conclusa. I vertici della “Impianti Srr”, però, vanno avanti sul progetto di un nuovo sistema di compostaggio, da realizzare nella piattaforma di Timpazzo. Il commissario dell’ambito, Giuseppe Lucisano, ha da poco ottenuto tutte le autorizzazioni regionali fondamentali, per l’ampliamento di quello in attività. L’amministratore della “Impianti”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha invece disposto l’affidamento di un incarico tecnico, per la redazione di uno studio geologico, a corredo della progettazione del nuovo impianto di compostaggio. L’incarico è stato affidato ad un professionista palermitano. Nel provvedimento, si fa proprio riferimento alla necessità di avere a disposizione lo studio completo, con la finalità esclusiva del progetto per il compostaggio a Timpazzo. L’obiettivo di attivare un nuovo impianto di compostaggio era stato annunciato lo scorso anno, anche dal presidente della Srr, Filippo Balbo. Quello di Brucazzi è ritenuto non in linea con le esigenze dei Comuni del territorio. La Regione, comunque, ha sostanzialmente autorizzato l’ampliamento, fino ad 11 mila tonnellate all’anno. A Timpazzo, si procederà anche ad un monitoraggio di tutte le aree agricole, a ridosso della vasca E. E’ stato affidato un ulteriore servizio per acquisire, tramite drone, tutti i rilievi planoaltimetrici. Anche in questo caso, è stato assegnato l’incarico.