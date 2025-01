Timpazzo, Impianti Srr avvia le procedure pubbliche per l’assunzione di settantasette operai

Gela. Impianti Srr sta provvedendo alla pubblicazione di quattro avvisi di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di personale, complessivamente 77 unità di lavoro, da impiegare nel servizio di gestione e conduzione della piattaforma integrata di Gela, in contrada Timpazzo. Si tratta precisamente di n. 9 unità di lavoro, con qualifica di “Autista mezzi pesanti” e inquadramento nel 4° livello professionale “Area conduzione” del vigente C.C.N.L. Servizi Ambientali; 41 unità di lavoro, con qualifica di “Operaio qualificato” e inquadramento nel 3° livello professionale “Area Impianti e Laboratori” del vigente C.C.N.L; 9 unità di lavoro, con qualifica di “Operaio” e inquadramento nel 2° livello professionale “Area Impianti e Laboratori” del vigente C.C.N.L.; 18 unità di lavoro, con qualifica di “Operaio” e inquadramento nel 1° livello professionale “Area Impianti e Laboratori” del vigente C.C.N.L.