San Giacomo, Giorrannello: “Gli interventi sono programmati, l’attenzione è massima”

Gela. Nella zona del quartiere San Giacomo le segnalazioni si ripetono e come abbiamo riferito ci sono strade in condizioni precarie. I residenti lamentano una certa inerzia. “In realtà, gli interventi sono tutti programmati – dice il consigliere comunale di “Una Buona Idea” Massimiliano Giorrannello che ha anche rivestito ruoli nel comitato di quartiere – la buca nei pressi della chiesa sarà superata e riparata con lavori specifici. Lo stesso vale per via Pignatelli. In piazza San Giacomo a breve arriveranno gli arredi del progetto “Democrazia partecipata”. Gli uffici comunali sono al lavoro e sto collaborando con gli assessori Di Dio, Morgana e Fava, proprio per risolvere le criticità”.