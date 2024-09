Timpazzo, Regione dà “giudizio positivo” al rafforzamento del Tmb e alla rimodulazione della vasca

Gela. Il dibattito, anzitutto politico, in queste settimane è stato assorbito dal progetto di ampliamento della discarica Timpazzo, che prevede, sulla scorta delle carte tecniche di Impianti Srr, la realizzazione di due nuove vasche. E’ un iter complesso ancora in corso, che deve tenere in considerazione molteplici fattori, prima di tutto ambientali e di vincoli dell’area. Si terrà un consiglio comunale monotematico. In Regione, invece, è arrivato il “giudizio positivo, con condizioni” per la “compatibilità ambientale e di incidenza” rispetto ad un altro progetto avanzato da Impianti e precedente a quello di ampliamento. Il dipartimento regionale ambiente ha dato il primo ok agli interventi finalizzati a rafforzare la portata del sistema Tmb e a rimodulare la sagoma della vasca E “senza modificare la quota altimetrica maggiore”, per una portata ulteriore di 217.246,17 mc “al lordo del capping di copertura”. E’ stato emesso il decreto firmato dall’assessore Savarino.