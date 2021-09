Timpazzo, segretari Pd: “Atteggiamento scandaloso dei sindaci di Gela, Niscemi e Butera”

I dem chiamano ad una nuova mobilitazione, andando oltre le appartenenze. “Il Pd provinciale, in raccordo con il deputato Ars Giuseppe Arancio, ha da tempo preavvisato le istituzioni, le forze politiche e sociali locali. Avevamo già compreso il reale intendimento del governo regionale, utilizzare la discarica di Timpazzo come pattumiera della Sicilia a tempo indeterminato perché non è stato in grado di mettere in campo politiche adeguate a riguardo. Pertanto, si fa un accorato appello ai sindaci, ai rappresentanti istituzionali, alle forze politiche del territorio, per intraprendere una sinergica azione forte ed incisiva, a prescindere delle collocazioni politiche, tesa a respingere questo grave disegno del governo regionale per difendere il territorio e le nostre popolazioni”. Mercoledì prossimo, il caso Timpazzo arriva in consiglio comunale e probabilmente dem e grillini riprenderanno da dove avevano finito, denunciando nuovamente i piani della Regione, a danno del territorio.