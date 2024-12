Tinnirello ha ucciso la madre nell’abitazione di famiglia, disposto l’incidente probatorio

Tinnirello, difeso dall’avvocato Giusy Ialazzo, era già stato in cura in strutture specializzate ed era seguito dal Sert, per le complicanze dovute alla tossicodipendenza. In base alla ricostruzione condotta dai pm della procura e dai carabinieri, intervenuti insieme ai poliziotti, il quarantatreenne avrebbe aggredito la madre usando una lama. Pare che ci fossero state condotte violente, anche in periodi precedenti. Per la donna non c’è stato nulla da fare. I militari dell’arma hanno sequestrato il coltello usato la sera dell’omicidio. Sul cadavere della vittima è stata condotta l’autopsia, pure in questo caso finalizzata a raccogliere ulteriori elementi rispetto alla dinamica dell’accaduto.