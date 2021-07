“Topi nelle abitazioni e città devastata”, Scerra: “Sindaco dimostra incapacità”

Gela. “Una città devastata”. La sintesi, eloquente, la fa il consigliere comunale di “Avanti Gela” Salvatore Scerra. L’esponente di opposizione ritiene “intollerabili” i ritardi che praticamente a fine luglio non hanno ancora fatto partire le attività di derattizzazione e deblattizzazione. “Ricevo segnalazioni da ogni parte della città – dice – ci sono famiglie che vedono entrare i topi nelle loro abitazioni. Io, onestamente, mi vergogno quando i cittadini mi contattano per segnalarmi queste emergenze igienico-sanitarie. Vorrei capire, in tutto questo, il sindaco cosa sta facendo. E’ lui che ha la delega all’ambiente e ai rifiuti. E’ un fallimento”. Per Scerra, non basta la campagna, anche mediatica, di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Tanti cittadini, che non rispettano le regole, sono stati videoripresi e le immagini sono state successivamente postate sui social. “Sarebbe questa la strategia per tenere pulita la città? – chiede ancora il consigliere di “Avanti Gela” – è normale che chi non rispetta le regole vada sanzionato e debba pagare. Al sindaco, però, vorrei ricordare che nella sua maggioranza, chi ha sbagliato non ha pagato per nulla. Il primo cittadino sta dimostrando incapacità. Non riesce a gestire l’intero settore dei rifiuti e non va avanti neanche con gli interventi di pulizia”.