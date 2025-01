Torneo regionale, successi e piazzamenti importanti per i pongisti della Tennistavolo Gela

Gela. Continua il momento positivo dell’A.S.D.Tennistavolo Gela. I pongisti gelesi nell’ultimo weekend hanno preso parte al quarto torneo regionale individuale a ranking, che si è svolto a Piedimonte Etneo. Ecco i risultati della categoria Over 4500, primo posto per Federica Domicoli che ha sconfitto in finale per 3-2 il compagno di squadra Davide Gabriele Nicosia, del settore giovanile (under 17) della squadra gelese.

Nella categoria over 3000 è salito sul podio Luca Condorelli che ha ottenuto il secondo posto.