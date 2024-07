Tracce di schiume in mare, analisi Arpa: “Non si tratta di inquinamento”

Gela. Non si tratta di inquinamento dovuto a schiume di origine chimica ma probabilmente di mucillagine algale che si è sviluppata a causa delle alte temperature. A questa conclusione è giunto il Dipartimento dell’Arpa dopo aver analizzato i campioni di acqua prelevati dai medici dell’Asp l’11 luglio scorso. Dopo la segnalazione della Capitaneria di Porto i campioni di acqua di mare sono stati prelevati in tratti di mare di Butera e Gela ed inviati al laboratorio Arpa di Ragusa. Gli esiti analitici hanno mostrato l’assenza di tensioattivi anionici, ovvero sostanze utilizzate solitamente per detergenti chimici e domestici. Pertanto si ritiene che la natura delle schiume non sia di origine chimica ma si tratta probabilmente di alghe dovuta alle temperature elevate.