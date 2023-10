Tragedia in mare, procura: “Non ci sono profili di responsabilità per la morte del 54enne”

Gela. Non sono stati riscontrati profili penalmente rilevanti a seguito del decesso del cinquantaquattrenne che ieri ha perso la vita dopo aver salvato in mare la figlia, in difficoltà. La procura locale, come conferma il procuratore Lucia Musti, ha aperto un fascicolo per “fatti non costituenti reato”. Non è da escludere che lo sforzo fatto per salvare la giovane figlia gli sia stato fatale.