Trainito: “Rifiuti e trascuratezza, l’amministrazione dimentica tante zone della città”

Gela. L’avvio del nuovo servizio rifiuti ha sicuramente migliorato le condizioni generali di tante zone della città. Il programma stilato per gli interventi sta portando più decoro. C’è però da fare ancora tanto. Il presidente della commissione consiliare sanità e ambiente Rosario Trainito sottolinea che non mancano le aree lasciate al loro destino. Si rivolge direttamente all’amministrazione comunale. “La società Impianti Srr sta lavorando con impegno in molte parti della città e bisogna dare i giusti meriti a chi gestisce l’azienda. Sta facendo un buon lavoro – spiega Trainito – ma ancora tante aree della città risultano abbandonate. Ci sono cittadini letteralmente dimenticati da questa amministrazione e dal sindaco”. Il presidente della commissione cita un caso su tutti, come esempio di ciò che ancora non va per il verso giusto.