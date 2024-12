Trasportava venti chili di hashish, ventunenne al riesame: è detenuto dopo l’arresto

Gela. E’ detenuto dopo che i poliziotti del commissariato lo hanno arrestato. In un suv, aveva con sé una valigia, al cui interno sono stati trovati circa venti chili di hashish. Per il ventunenne Leonardo D’Aleo, in settimana, verrà discusso il ricorso difensivo, avanzato al tribunale del riesame di Caltanissetta. Per il legale Rosario Prudenti, che lo assiste, ci sono le condizioni per una misura alternativa alla detenzione in carcere, vista l’assenza di precedenti penali. I poliziotti, nell’abitazione dell’indagato, hanno trovato inoltre qualche grammo di cocaina e denaro. Con sé, aveva diversi smartphone.