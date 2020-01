Trasporto disabili fermo, Aias: “Comune non ha assegnato gara ma lo riavviamo per senso di responsabilità”

Gela. Il servizio dovrebbe essere assicurato dal Comune, ma la gara non è stata ancora assegnata. I vertici dell’Aias di Borgo Manfria, da oggi, hanno deciso di ripristinare il trasporto verso il centro. Lo faranno in autonomia, “per senso di responsabilità” verso i pazienti e le loro famiglie. In Comune, non ci sono ancora tempi certi per l’assegnazione della gara e così l’Aias si muove in direzione degli assistiti.