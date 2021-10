Trasporto disabili, “servizio va avanti”: nuova riunione e rimane questione gara

Gela. “Il servizio di trasporto disabili prosegue e non ci sono stop alle attività”. Il presidente della commissione consiliare servizi sociali Salvatore Scerra lo spiega dopo che questa mattina, in audizione, sono stati sentiti l’assessore Nadia Gnoffo, il dirigente Maria Morinello e i responsabili di Aias. “Abbiamo voluto convocare tutte le parti e i tecnici che seguono il servizio. Aias non sta riuscendo ad avere le somme dalle famiglie. Ci sono difficoltà in questo senso, ma cercheremo di trovare delle soluzioni”, dice Scerra. Verranno effettuati nuovi accertamenti.