Tre persone salvate in mare, due bagnini e la capitaneria hanno evitato il peggio

Gela. Tra la notte di ieri e il pomeriggio di oggi, è stato necessario un impegno cospicuo dei bagnini della cooperativa “Poseidon” e dei militari della capitaneria di porto. La scorsa notte, come abbiamo già riportato, un bagnino libero dal servizio ha tratto in salvo una ragazza che rischiava di annegare nel braccio di mare prossimo al club “Vela”. Nel pomeriggio di oggi, invece, due assistenti della “Poseidon” e i militari della capitaneria hanno messo in salvo tre persone in difficoltà in mare, a ridosso dell’ex lido “Eden”.