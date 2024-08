Troppi incidenti stradali in città, Morgana: “Maggiori misure di prevenzione e sanzioni”

Gela. Sono cinque gli incidenti che si sono registrati nel solo pomeriggio di ieri, con 13 persone ferite, tutti soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati al Vittorio Emanuele dove sono stati smaltiti con grande difficoltà da un Pronto soccorso intasato con una sola postazione Triage. I cinque incidenti di ieri sono il culmine di un mese in cui si sono registrati almeno due sinistri al giorno.

Ieri in via Palazzi il caso più grave con una donna investita in pieno da una moto, mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile.

Sempre ieri altri quattro incidenti con feriti si sono verificati in via Venezia, Palazzi, Lecce e Giusti. Uno dei mezzi coinvolti pare che addirittura fosse condotto da un giovane sprovvisto di patente perché mai conseguita.

Solo qualche giorno prima un’auto si è ribaltata a causa dell’alta velocità nella centralissima e trafficata via Generale Cascino.

La sicurezza stradale in città è ormai diventata un’emergenza, come sottolinea l’assessore alla viabilità Simone Morgana.