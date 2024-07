Tuffi dal pontile interdetto, minori rintracciati e multati: pagheranno i genitori

Gela. Sono stati tre i minori rintracciati e multati per una somma pari a 500 euro ciascuno dagli operatori della Guardia Costiera locale per i tuffi effettuati dal pontile sbarcatoio, interdetto a causa delle gravi condizioni di degrado in cui versa. Della vicenda abbiamo riferito ieri. Poco prima che iniziasse la stagione estiva, i militari della Guardia Costiera avevano provveduto a far chiudere anche la scaletta attraverso cui era possibile salire sulla piattaforma direttamente dal mare. Questo però non ha scoraggiato i tanti giovani, principalmente minori, che pur di tentare la sfida dei tuffi in mare hanno vandalizzato la rete saldata in modo da poter salire sulla parte finale del pontile e da lì gettarsi in mare, incuranti dei pericoli che l’acqua nasconde. Alla base ci sono infatti grossi blocchi di calcestruzzo e aste di ferro che potrebbero anche costare la via allo sfortunato tuffatore.