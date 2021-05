Turismo, Draghi “Da metà giugno operativo il Green Pass europeo”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo fornire delle regole semplici e chiare per garantire ai turisti di venire in Italia in maniera sicura. Dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà operativo all’interno dell’Ue. In attesa di questo il governo ha introdotto un pass verde nazionale per potersi muovere tra le regioni che entrerà in vigore nella seconda metà di maggio”. Lo ha detto il premier, Mario Draghi, aprendo la conferenza stampa al termine della riunione ministeriale del G20 del Turismo.”Non ho nessun dubbio che il turismo tornerà un forte settore come era prima della pandemia, se non ancora più forte”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, che ai ministri del Turismo e ai giornalisti presenti ha rivolto un invito: “E’ arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia, non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”.(ITALPRESS).