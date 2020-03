Più tutela all’Aias da Covid-19, ecco le nuove misure: ammesso solo un accompagnatore

La misura alle asssistenti sociali :

Non è consentito l’accesso alla stanza di più di un paziente (o caregiver) per volta.

Chiunque si sia assentato dal Centro per più di 5 giorni consecutivi, prima di accedere dovrà dare fornire giustificazione sul motivo dell’assenza; in caso di motivazioni di tipo sanitaria, è indispensabile la certificazione medica.

Gli assistiti che per vari motivi hanno usufruito di consulenze e/o prestazioni medico/sanitarie in altre province o regioni, prima di rientrare, devono tempestivamente comunicarlo (saranno vagliati, caso per caso).

Alle psicologhe :

Sono sospese tutte le attività di tirocinio volontario e consulti per gruppi familiari

Permane la possibilità di effettuare consulenze esclusivamente sull’assistito.

Ai medici :

Sono sospese tutte le visite ambulatoriali esterne (EMG, visite preliminari a neonati o bambini)

Sono temporaneamente vietate le visite degli informatori scientifici

All’infermiere professionale:

Si raccomanda, così come già precedentemente concordato, la monitorizzazione quotidiana della temperatura degli assistiti in regime di seminternato.

Si autorizza al rilevamento della temperatura, in autonomia e/o su richiesta dei Terapisti o delle Assistenti Sociali, agli assistiti in regime ambulatoriale che presentino sintomi febbrili e/o simil influenzali (questi casi saranno tempestivamente comunicati al personale medico).

Ai fisioterapisti :

Si ricorda che, come da disposizione ministeriale è d’obbligo l’utilizzo di mascherina e guanti.

Si ricorda di igienizzare, ogni cambio trattamento, sia il lettino e/o il piano di lavoro.

Ai fisioterapisti impegnati anche nel trattamento domiciliare :

Visto che i pazienti domiciliari per definizione sono persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati immunodepressione congenita o acquisita, si fa obbligo, potendo il personale AIAS fungere da0 vettoro esterno, di utilizzare i DPI

Alle educatricidel seminternato :

Si consiglia espletamento, ove possibile, di attività all’esterno. Utilizzare guanti e maschere.

Alle logopediste e psicomotricisti :

Per motivate e ben dettagliate condizioni cliniche, in accordo con la Direzione Sanitaria, può essere considerata la possibilità di variare il piano di trattamento, attuando strategie che non mettono a rischio di esposizioni l’operatore o l’Assistito

Agli autisti e al personale Osa :

Si fa obbligo utilizzo di mascherina e guanti durante il prelevamento e il trasporto degli assistiti.

Così come già disposto, si ricorda di igienizzare i pullman ogni fine giro.

Ai cuochi della mensa :

Si dispone la sospende di qualsiasi accesso che non sia strettamente riconducibile al servizio di semi internato.

Per tutto il resto si rimanda a quanto previsto dall’ALLEGATO 1 del DPCM.

Resta invariate il rispetto delle misure igienico-sanitarie di seguito elencate: