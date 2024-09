Uccisa dal figlio, l’ultimo saluto a Francesca Ferrigno: tanti alla cerimonia funebre

Gela. Sono iniziati alle 16, nella chiesa evangelica della Riconciliazione ad Albani Roccella, i funerali della sessantaquattrenne Francesca Ferrigno, uccisa lunedì sera dal figlio quarantatreenne Filippo Tinnirello che l’ha affrontata, colpendola con la lama di un coltello, mentre si trovavano nella loro abitazione di via Vitali. La salma della donna è stata consegnata ieri ai familiari, dopo la conclusione delle operazioni autoptiche che potranno dire qualcosa in più sulla dinamica dell’aggressione. Per Tinnirello, il gip ha convalidato l’arresto e disposto la detenzione in una struttura carceraria dotata di un reparto psichiatrico. Da tempo, soffre di turbe probabilmente anche a seguito della sua condizione di tossicodipendenza.