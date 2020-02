Udc verso la giunta? Incardona, “modello Gela è credibile”: Forza Italia e Pd sempre più ai margini

Pd e Forza Italia, partiti che hanno appoggiato Greco già prima delle urne, non ci stanno a vedersi superare nelle scelte dai centristi. La rottura tra il sindaco e Forza Italia potrebbe essere ormai irreparabile. Il capogruppo consiliare Luigi Di Dio ha detto no al “progetto Greco” e alle mani libere chieste dall’avvocato nelle scelte da effettuare. Il deputato regionale Michele Mancuso, per ora sta in silenzio, ma anche lui si sentirebbe tradito dal sindaco e la scissione potrebbe essere dietro l’angolo. I dem, seppur meno plateali, stanno attendendo, sapendo che molto probabilmente non ci sarà il secondo assessorato e che invece la compagnia “civica” (con le possibili nomine in giunta di Giuseppe Licata e Cristian Malluzzo), insieme all’eventuale assessore in quota Udc, potrebbe ridimensionare il peso del Pd in municipio. Nessuno, nelle segreterie dem e di Forza Italia, se la sente di escludere l’extrema ratio del ritiro degli assessori. Sarebbe una specie di sfiducia a Greco. Le prossime ore saranno decisive, anche perché il sindaco vorrebbe chiudere con la nuova giunta entro lunedì, avendo anche ricevuto le dimissioni dell’ormai ex assessore Florinda Iudici. Il segretario dem Peppe Di Cristina, la prossima settimana, convocherà la direzione del partito; lunedì, invece, i forzisti dovrebbero decidere sulla loro permanenza in giunta.