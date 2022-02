Un altro decesso per Covid, 68 nuovi casi e 102 guariti: ambulanze bloccate in ospedale

Gela. Un altro decesso, per Covid, in città. In totale, sono 129. Nelle ultime ventiquattro ore, inoltre, i nuovi casi Covid sono 68, tutti in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono 102. Un paziente gelese è stato ricoverato, in degenza ordinaria, mentre un altro è stato dimesso. La curva totale del contagio è a quota 1.258 positivi.