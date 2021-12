Un altro paziente gelese morto per Covid, è il centesimo: un positivo in rianimazione

Gela. Rimane ancora sopra gli ottocento contagi il numero complessivo dei positivi al Covid, in città. In totale, sono 803 e nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati ventotto nuovi casi, in isolamento domiciliare. Ventisette, invece, sono i guariti. Un paziente gelese, positivo al Covid, è deceduto. E’ il centesimo dall’inizio della pandemia. Un altro paziente è stato trasferito in rianimazione.