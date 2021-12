“Ghelas? Un fallimento totale”, Farruggia: “Manager dovrebbe fare un passo indietro”

Gela. La conclusione, anche politica, è piuttosto chiara, senza neanche attendere il dibattito consiliare di domani mattina. La grillina Virginia Farruggia, su Ghelas, ha idee piuttosto nette. “Dopo quasi tre anni dall’arrivo del manager – spiega – possiamo parlare di un totale fallimento”. Probabilmente, il consigliere comunale del Movimento cinquestelle rinnoverà la sua posizione, anche in aula, visto che domani arriva il nuovo contratto della municipalizzata. “Non capisco dove sia il rilancio della Ghelas – spiega – il tfr ai lavoratori è stato assicurato solo con i pagamenti del Comune. Il manager ha voluto con forza il servizio di sosta a pagamento e parcheggi e ora l’ha lasciato, con numeri che potrebbero anche significare possibili responsabilità contabili. Risultano costi per 350 mila euro a fronte di ricavi che si attestano ad ottantamila euro, circa. Penso che anche il verde pubblico verrà esternalizzato. Certo che i costi del contratto si abbassano. Accade perché il manager sta rinunciando a tutti i servizi più importanti e onerosi”. Domani, il consigliere comunale del Movimento cinquestelle esporrà qualche numero, ma la conclusione è già chiara. “A quasi tre anni dal suo insediamento – aggiunge – il manager dovrebbe ammettere di non essere stato in grado di raggiungere gli obiettivi che si era preposto. Penso, che dovrebbe fare un passo indietro”. Il riferimento è all’amministratore della municipalizzata Francesco Trainito, che ha chiuso il nuovo contratto, riducendo i costi al di sotto dei quattro milioni di euro all’anno. L’addio a servizi come quello delle strisce blu l’ha abbondantemente preannunciato, spiegando che la società non ha personale a sufficienza. Non a caso, in più occasioni, ha chiesto all’amministrazione comunale di valutare la strada di nuove assunzioni.