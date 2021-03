Un alunno della “Solito” positivo al Covid, due classi in quarantena

Gela. Un caso di positività al Covid nell’istituto comprensivo “Enrico Solito” ha portato all’attivazione precauzionale della quarantena per due classi della scuola elementare e per i rispettivi docenti.

A risultare positivo al virus un piccolo alunno di una classe prima. Dopo il risultato del tampone pertanto l’Asp ha deciso di imporre la quarantena non solo alla classe di appartenenza del bimbo ma anche ad un’altra classe nella quale insegnano i docenti già posti in quarantena precauzionale.