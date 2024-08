“Un assessore in più sarebbe utile per il bilancio”, Di Stefano: “Modifiche? Sono soddisfato così”

Gela. E’ stato direttamente il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, come abbiamo riferito, a spiegare, durante la sua visita in municipio per presentare le variazioni fatte approvare e destinate alla città, che ci vorrà del tempo per arrivare al traguardo del disegno di legge che tra le altre cose permetterebbe all’amministrazione comunale di ampliare la dotazione di assessori, a costi comunque invariati. Si potrebbe pervenire a due in più rispetto agli attuali. Per il sindaco Terenziano Di Stefano si aprirebbero rotte politiche e amministrative, tendenzialmente utili a confermare il patto elettorale. In giunta non sono all’orizzonte tensioni o mosse a remare contro, tutt’altro. Gli alleati sono compatti ma un assessore in più non sarebbe affatto un’opzione da scartare, come conferma il sindaco. “Sarebbe utile – sottolinea – avere già un solo assessore in più mi darebbe la possibilità di assegnare la delega al bilancio oppure quella all’ambiente, qualora si arrivasse a due ulteriori. Sono deleghe molto impegnative che assorbono parecchio tempo”. Di Stefano, all’esordio in municipio dopo la vittoria delle urne ha scelto di mantenere per sé questi ambiti. La delega al bilancio gli permette di seguire passo dopo passo l’iter, complesso, per pervenire alla fase successiva al dissesto. Il bilancio stabilmente riequilibrato è un auspicio che il sindaco ha posto tra le priorità. “Con un assessore in più potrei affidare la delega al bilancio, di modo che posa essere seguita costantemente, giorno dopo giorno – precisa – la situazione è complessa e sto monitorando personalmente l’evolversi”. Il sindaco non si nasconde: un assessore che vada ad aggiungersi agli attuali potrebbe essere un passo utile. Per ora, tutto è congelato all’Ars.