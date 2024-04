Un fondo per le scuole primarie, “Cittadini attivi”: “Dalla donazione dei compensi dei consiglieri”

Gela. In una situazione di dissesto finanziario come quella dell’ente comunale, recuperare risorse non è per nulla semplice. Il gruppo di “Cittadini attivi” ritiene però che a dare l’esempio dovranno essere i consiglieri comunali che si insedieranno dopo le urne di inizio giugno. Sono certi ci siano tutte le condizioni per costituire un fondo economico da destinare alle scuole cittadine. Il gruppo sostiene il progetto amministrativo di “PeR” e il candidato al consiglio comunale Orazio Mili. Il fondo, una volta costituito, andrebbe ripartito per le scuole primarie. Gli stanziamenti verrebbero assegnati sulla base di progetti che ogni scuola dovrà predisporre “per iniziative socio-culturali che possano far rinascere la nostra identità culturale”, fanno sapere.